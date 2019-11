Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch in Wohnmobil schreckt Insassen auf

Gronau (ots)

In ein Wohnmobil einbrechen wollten Unbekannte in der Nacht zum Sonntag in Gronau. Das Fahrzeug hatte auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Gildehauser Straße gestanden, als die Täter gegen 03.45 Uhr eine Seitenscheibe des Wagens einschlugen. Das Geräusch weckte die beiden schlafenden Insassen. Der 63-Jährige und die 61-Jährige schalteten das Licht an und verständigten die Polizei. Die Täter hatten offensichtlich die Flucht ergriffen. Die Tat ereignete sich gegen 03.45 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260.

