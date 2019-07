Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Einbruch in Vereinsheim - Dartautomaten aufgebrochen

Unna (ots)

Unbekannte sind in der Zeit von Montag bis Dienstag (01.07. - 02.07.2019), zwischen 16.00 und 19.00 Uhr in ein Vereinsheim in der Schäferstraße eingebrochen. Durch die Hintertür gelangten sie ins Gebäude. Innen brachen sie zwei Dart-Automaten auf und entwendeten das Geld daraus. Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder 921 0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Unna

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Leitstelle

Tel.: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

Email: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell