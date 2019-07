Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg - Verkehrsunfall - Fahrer schlief vermutlich am Steuer ein

Fröndenberg (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (03.07.2019) fuhr ein 26 jähriger Fröndenberger auf der Mühlenbergstraße in Richtung Ardey. In Höhe der Hausnummer 11, so die Aussage des Fahrers, sei er wohl kurz eingeschlafen und lenkte dabei sein Fahrzeug nach rechts. Er prallte dabei auf einen am Fahrbahnrand geparkten PKW. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 18 000 Euro. Der Führerschein des unverletzten Fröndenbergers wurde sichergestellt. Eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde gefertigt.

