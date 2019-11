Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Exhibitionist, Fahrraddiebstahl & Fahrzeugbrand

Rems-Murr-Kreis (ots)

Waiblingen: Polizei ermittelt wegen Exhibitionismus

Als eine junge Frau am Montagabend, kurz nach 22 Uhr die Wohnung ihrer Freundin in der Schmalkalder Straße verließ und von dort aus den Verbindungsweg zur Salierstraße entlang ging, stand ihr plötzlich ein Mann gegenüber, der sich selbst befriedigte. Nachdem sich die Frau beim Erblicken des Mannes umdrehte und wieder zur Wohnung ihrer Freundin zurückrannte, flüchtete der Mann in Richtung Salierstraße. Die Jugendliche konnte lediglich angeben, dass es sich um einen dunkel gekleideten Mann mit korpulenter Statur gehandelt hat. Zeugenhinweise werden erbeten an das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422.

Fellbach: Fahrrad gestohlen - Zeugen gesucht

Zwischen Sonntag, 15:30 Uhr und Montag, 15:30 Uhr entwendeten Diebe ein schwarzes Mountainbike der Marke "Bulls", Modell "Street Flyer". Das Fahrrad war an einem Fahrradabstellplatz am Bahnhof in der Schaflandstraße angeschlossen. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Schmiden unter Tel.: 0711/ 951913-0 entgegen.

Beutelsbach: Fahrzeugbrand

Am Dienstag, gegen 11:00 Uhr, geriet der BMW eines 29-jährigen Autofahrers in der Schurwaldstraße aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Die hinzugezogene Feuerwehr konnte den Brand löschen. Es wurde niemand verletzt. An dem Pkw entstand ein Totalschaden und er musste abgeschleppt werden. Die Schurwaldstraße war für die Dauer der Löscharbeiten halbseitig gesperrt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-106

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell