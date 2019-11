Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Backnang: Auto landet beim Unfall auf dem Dach

Backnang: (ots)

Ein 22-jähriger Citroen-Fahrer befuhr am Dienstag kurz vor 10 Uhr die B 14 zwischen Oppenweiler und Backnang. Kurz vor Strümpfelbach kam er in einer Linkskurve vermutlich infolge gesundheitlicher Probleme nach rechts von der Fahrbahn ab. Sein Auto kippte im weiteren Verlauf an einer dortigen Böschung und kam auf der Bundesstraße auf dem Dach zum Liegen. Der Autofahrer wurde beim Unfall leicht verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. Zur Bergung war auch die örtliche Feuerwehr im Einsatz. Am Auto, das abgeschleppt wurde, entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro. Infolge des Unfalls kam es nur zu leichter Beeinträchtigung des Verkehrs, der einspurig an der Unfallstelle vorbeifahren konnte.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-105

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell