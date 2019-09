Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim

Neuostheim: Unfallflucht nach Fahrfehler an Ampel

Mannheim (ots)

Am Samstagabend, gegen 20.00 Uhr, kam es zu einem Unfall in der Will-Sohl-Straße an der Einmündung zur B38a, bei dem ein an der Ampel wartender VW rückwärts auf den hinter ihm wartenden Opel fuhr. Als er seinen Fehler bemerkte fuhr der Unfallverursacher jedoch einfach davon, ohne sich weiter um den von ihm verursachten Schaden zu kümmern. Zeugen die das Geschehen beobachtet haben melden sich bitte beim Polizeirevier Käfertal unter der 0621-718490.

