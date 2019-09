Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletztem Pkw-Fahrer - Zeugen gesucht

Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 12.55 Uhr befuhr ein 49-jähriger Opel-Fahrer die L 546 aus Neulußheim kommend in Richtung Reilingen. Aus bislang unbekannter Ursache kam er mit seinem Fahrzeug in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte er zunächst gegen einen Baum und im weiteren Verlauf gegen zwei landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge. Hierbei zog er sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Nach Notfallmedizinischer Versorgung vor Ort wurde der Mann mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 15.000 Euro.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Verkehrsunfallaufnahme unter Tel. 0621/174-4045 in Verbindung zu setzen.

