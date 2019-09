Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau, Freistett - Scheune abgebrannt

Rheinau, Freistett (ots)

Die Ursache eines Feuerausbruchs am Montagabend in einer Scheune eines Anwesens in der Tiefentalstraße ist bislang ungeklärt. Fest steht, dass der Brand kurz nach 22:30 Uhr ausgebrochen war und von den Bewohnern des angrenzenden Einfamilienhauses frühzeitig bemerkt wurde. So konnte sich die Familie zum einen rechtzeitig in Sicherheit bringen und zum anderen noch in der Scheune befindliche Fahrzeuge vor dem Flammen retten. Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Rheinau, Kehl und Achern waren bis kurz vor 1 Uhr mit den Löscharbeiten beschäftigt. Die Scheune ist komplett abgebrannt. Bis auf Rußantragungen an der Hauswand blieb das Einfamilienhaus von dem Feuer verschont. Verletzte sind nach bisherigen Erkenntnissen keine zu beklagen. Zwei Bewohner wurden vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf etwa 100.000 Euro beziffert. Die Beamten des Polizeipostens Rheinau haben die Ermittlungen zur Brandentstehung aufgenommen. Die Hinzuziehung eines Sachverständigen wird geprüft.

