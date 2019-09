Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hornberg - Diebstahl von zwei E-Bikes

Hornberg (ots)

Auf frischer Tat wurden am Montagmorgen gegen 9:10 Uhr zwei mutmaßliche Langfinger mittleren Alters erwischt, als sie gerade dabei waren aus einer Garage in der Reichenbacher Straße zwei hochwertige Elektrofahrräder zu entwendeten. Ihnen gelang zunächst die Flucht in Richtung Bahnhof. Ein Zeuge verfolgte sie hierbei und die Unbekannten ließen ein Fahrrad am Bahnhof stehen. Anschließend entkamen sie mit dem zweiten Fahrrad, Farbe weiß, im Wert von über 2.000 Euro. Die Beamten des Polizeipostens Wolfach haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten um Zeugenhinweise unter Telefon, 07832 97592-0. /ag

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell