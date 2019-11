Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Pkw gegen Baum in Eydelstedt - Aufmerksame Zeugen klären Unfallflucht in Syke-Leerßen - Versuchter Einbruch in Syke ---

Diepholz (ots)

Eydelstedt - Verkehrsunfall

Bei einem Unfall auf der Landesstraße 344 im Bereich Eydelstedt am gestrigen Dienstag gegen 16.15 Uhr hatte eine 22-jährige Pkw-Fahrerin Glück im Unglück. Nach eigenen Angaben war ihr auf der Fahrt von Barver Richtung Barnstorf kurz schwarz vor Augen geworden. Sie geriet daraufhin nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr eine Verkehrsinsel und prallte anschließend gegen einen Baum. Die 22-Jährige wurde bei dem Unfall nicht verletzt. An dem Pkw entstand Sachschaden.

Syke - Versuchter Einbruch

Am Dienstagabend gegen 17.15 sind zwei bisher unbekannter Täter über ein gekipptes Fenster in ein Wohnhaus in der Südstraße eingedrungen. Allerdings wurden sie von der Bewohnerin überrascht und flüchteten sofort. Sollte jemand in dieser Zeit in der Gegend Beobachtungen gemacht haben, wird gebeten, sich mit der Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, in Verbindung zu setzen.

Syke - Unfallflucht

Ein 58-jähriger Syker hatte seinen Mercedes am Montagmorgen um 9.00 Uhr auf dem Parkplatz hinter der Zulassungsstelle in Syke am Amtshof abgestellt. Als er nach einer Stunde wieder zu seinem Pkw kam, stellte er fest, dass eine frische Beschädigung am Kotflügel vorne links bestand. Ein unbekannter Kraftfahrzeugführer muss bis 10.00 Uhr gegen den Pkw gefahren sein und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt haben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, zu melden.

Twistringen - Unfallflucht

Ein 76-jähriger Mann aus Bassum hatte am Montag in der Zeit von 8.45 bis 11.20 seinen PKW auf einem Parkplatz des Fitnessstudios, Raiffeisenstraße; Ecke Industriestraße abgestellt. Nach seiner Rückkehr stellte er eine Beschädigung am vorderen rechten Kotflügel seines Audi fest, der augenscheinlich von einem anderen Fahrzeugführer verursacht worden war und sich unerlaubt entfernt hatte. Der Sachschaden beträgt ca. 2000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Twistringen, Tel. 04243 / 942420, entgegen.

Syke-Leerßen - Zeugen klären Unfallflucht

Ein 26-jähriger Mann aus Stuhr befuhr am Dienstag kurz vor 16.30 Uhr mit seinem Pkw die Leerßer Straße in Richtung Syke und kam dabei in einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr auf dem Grünstreifen weiter. Dabei überfuhr der Opel Astra zwei Leitpfosten und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Dank aufmerksamer Zeugen konnte der Fahrer ermittelt werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Rückfragen bitte an:

Thomas Gissing

Polizeiinspektion Diepholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)

Mobil: 0152/09480104

www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell