Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Schlafwandler mit Fahrrad in Syke? - Sachbeschädigungen im Stadtpark Sulingen - Reh ausgewichen, Pkw gegen Baum in Eydelstedt ---

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Diepholz (ots)

Syke - Trunkenheit im Verkehr

Aufgrund eines Hinweises einer aufmerksamen Verkehrsteilnehmerin ist Montagvormittag ein LKW-Fahrer aus dem Verkehr gezogen worden. Der 35-jährige Fahrer belieferte mehrere Firmen im Stadtgebiet Syke und fiel durch unsichere Fahrweise auf. Der 35-Jährige aus Weyhe wurde von der Polizei angehalten und eine Überprüfung der Atemluft ergab einen Atemalkoholwert von über 1,1 Promille. Der 35-Jährige musste seinen Führerschein abgeben und die Weiterfahrt war beendet.

Syke - Schlafwandeln mit Fahrrad? / Polizei sucht Eigentümer

In den frühen Morgenstunden des 21.10.2019 meldete eine Anwohnerin aus Syke-Gessel, dass sich bei ihrer Wohnanschrift "Am Dorfrand" merkwürdige Dinge abspielen würden. Als die Polizisten zur Hilfe eilten, entdeckten sie in einem Schuppen der Nachbarschaft einen ungebetenen Übernachtungsgast. Der schläfrige Mann war den Bewohnern allerdings fremd. Weiterhin wurde dort ein nicht abgeschlossenes Damenrad mit einem Campingstuhl und einem Regenschirm auf dem Gepäckträger aufgefunden. Die Gegenstände sind dem Haushalt der Bewohner und der Nachbarschaft nicht zuzuordnen. Der fremde Mann konnte auch nicht sagen, was es mit den Gegenständen auf sich habe. Nun sucht die Polizei Syke nach dem rechtmäßigen Besitzer. Sollten Sie Hinweise geben können, oder es ist sogar Ihr Hab und Gut, dann melden Sie sich bei der Polizei Syke, Tel. 04242/ 9690.

Stuhr - Verkehrsunfall

Am Montagnachmittag kam es gegen 15:00 Uhr in Brinkum-Nord auf der Bremer Straße zu einem Unfall zwischen zwei Fahrzeugen. Eine 37-jährige Opel-Fahrerin aus Dohren übersah bei einem Fahrstreifenwechsel eine neben ihr fahrende 50-jährige Audi-Fahrerin aus Delmenhorst. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei ein Sachschaden von insgesamt 8000 Euro an beiden Fahrzeugen entstand.

Sulingen - Sachbeschädigungen im Stadtpark

Am Donnerstag, 31.10.2019, gegen 17.00 Uhr, traten bislang unbekannte Jugendliche im Stadtpark Sulingen in Nähe der dortigen Tankstelle Mülleimer und Straßenlaternen aus ihrer Verankerung. Dabei entstand ein Sachschaden von ca. 1000.-Euro. Bei den Tätern solle es sich um drei männliche Jugendliche Personen gehandelt haben. Zwei von ihnen sollen eine olivfarbene und ein dritter eine weiße Jacke getragen haben. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Sulingen - Diebstahl

In der Zeit Donnerstag, 31.10.2019 bis Montag, 04.11.2019 entwendete ein bislang Unbekannter in Sulingen, einem Feldweg gegenüber des Schlaher Damm, von einem auf dem dortigen Gelände einer Windkraftanlage abgestellten KFZ Anhänger fünf Bordwände und zwei Bremskeile. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500.- Euro. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Eydelstedt - Reh ausgewichen

Ein 36-jähriger Pkw-Fahrer aus Wagenfeld wurde bei einem Unfall am gestrigen Montag gegen 18.00 Uhr leicht verletzt. Der 36-Jährige befuhr mit seinem Opel-Corsa die L 344 (Barverstraße) in Richtung Eydelstedt, als plötzlich ein Reh von rechts auf die Fahrbahn trat. Beim Ausweichen kollidierte der Pkw mit dem Reh und schleuderte danach von der Fahrbahn frontal gegen einen Baum. Der Fahrer wurde leicht verletzt, das Reh verendete am Unfallort und es entstand ein Schaden von ca. 10000 Euro.

Diepholz - Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall am gestrigen Montag gegen 18.20 Uhr wurde ein 42-jähriger Pedelec-Fahrer leicht verletzt. Ein 59-jähriger Pkw-Fahrer aus Diepholz wollte vom Falkenhardter Weg nach rechts auf die B 69 (Vechtaer Straße) einbiegen. Hierbei übersah er den Pedelec-Fahrer aus Löhne, der den Radweg in Richtung Diepholz befuhr. Der 42-Jährige wurde leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von ca. 2000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thomas Gissing

Polizeiinspektion Diepholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)

Mobil: 0152/09480104

www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell