Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Unfall beim Ausparken

Am Dienstag um 10:45 Uhr ereignete sich ein Unfall im HAgenbacher Ring mit einem Schaden in Höhe von etwa 3500 Euro. Ein 69-jähriger BMW-Lenker wollte rückwärts in ein dortiges PArkfeld einparken. Gleichzeitig parkte ein 33-jähriger Mercedes-Fahrer aus einem anderen Parkfeld aus. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 zu melden.

Ilshofen: Unfall beim Abbiegen

Ein 23-jähriger Lenker eines Mercedes-Benz Sprinter befuhr am Dienstag um kurz vor 11:30 Uhr die Landstraße 2218 von Ilshofen in Richtung Crailsheim. An der Kreuzung zur Landstraße 1040 wollte der junge Mann nach links in Richtung Kirchberg/Jagst abbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden PKW Mazda eines 55-Jährigen. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde der Mazda-Lenker schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der Fahrer des Sprinters blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 12.500 Euro.

