Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern Gemeinsame Grenzfahndung am Grenzübergang Bienwald

Bienwald (ots)

Die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern führte am Freitag, den 18. Oktober 2019 in der Zeit von 19.00 Uhr bis 01.00 Uhr eine gemeinsame Grenzfahndungsmaßnahme am Grenzübergang Bienwald durch. Beamte der Landespolizei Rheinland-Pfalz und des Zolls waren zusammen mit der Bundespolizei eingesetzt. Die drei Behörden bildeten gemischte Kontrollteams in denen je ein Beamter vertreten war. Ziel der Kontrolle war es die illegale Einreise in Reisebussen oder größeren PKWs zu verhindern. Insgesamt sollte mit dieser gemeinsamen Grenzfahndungsmaßnahme eine effektive Kriminalitätsbekämpfung im Grenzgebiet umgesetzt werden. Insgesamt waren die beteiligten Behörden mit circa 50 Beamten im Einsatz. Die Bilanz: 193 Personen und 22 Sachen wurden Fahndungsmäßig überprüft. Dabei wurden 26 Personen und 48 Sachen durchsucht. Dreimal hat ein Diensthund des Zolls ein Fahrzeug nach Drogen abgesucht. Bei der Kontrolle wurden 2 Strafverfahren aufgrund des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie ein Verfahren aufgrund Drogen bzw. Alkohol am Steuer und neun Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen des Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung, das Waffengesetzes und des Freizügigkeitsgesetzes eingeleitet.

