POL-BOR: Borken - Mit Wechseltrick Bargeld erbeutet

Borken (ots)

Einem Trickdieb zum Opfer gefallen ist am Mittwoch ein Mann in Borken: Ein Unbekannter hatte ihn gegen 11.00 Uhr auf einem Parkplatz an der Johann-Walling-Straße angesprochen und gebeten, ihm Geld zu wechseln. Dabei griff der Täter in die Geldbörse des Bocholters. Der 69-Jährige stellte im Nachhinein fest, dass der Unbekannte Geld aus dem Portemonnaie entwendet hatte. Der Täter war circa 35 bis 40 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, hatte schwarzes Haar und trug eine grüne Jacke mit weißen Streifen. Der Mann sprach gebrochenes Deutsch mit ausländischem Akzent. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken, Tel. (02861) 9000.

