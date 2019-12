Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Motorrollerfahrer bei Unfall leicht verletzt

Gronau (ots)

Am Donnerstag fuhr ein 20 Jahre alter Motorrollerfahrer gegen 22.00 Uhr gegen einen am Straßenrand stehenden Pkw. Der Rettungsdienst brachte den leicht verletzten Gronauer ins St.-Antonius-Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in einer Höhe von ca. 3.000 Euro.

