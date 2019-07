Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher am Getränkemarkt

Fahrraddiebe unterwegs

Meinerzhagen (ots)

Versuchter Einbruch in Getränkemarkt am Siepener Weg. Einbrecher versuchten in der Nacht auf Dienstag in das Geschäft einzubrechen. Hierbei richteten sie Schaden an einem Rolltor an. Sie gelangten nicht hinein und machten keine Beute.

In derselben Nacht entwendeten Diebe zwei Fahrräder aus einer Garage. Wer kann Angaben zum Verbleib der Räder machen? Es verschwanden ein grau/orangenes Bulls Mountainbike mit LED-Set sowie ein grau/schwarzes Bulls Mountainbike.

Hinweise nimmt die Wache Meinerzhagen unter 9199-0 entgegen.

