POL-MK: Videodreh mit Waffen

Zeugen informierten gestern Abend die Polizei über verdächtige Personen am Papenbusch. Dort sollten sich mehrere Männer mit roten Ganzkörperanzügen und verschiedenen Schusswaffen aufhalten. Die Polizisten trafen zwei Tatverdächtige aus Menden (20+22) an. Einer trug besagten roten Anzug. Die Durchsuchung ihrer beiden Autos führte eine Langwaffe (Anscheinswaffe), eine CO2-Waffe sowie mehrere kleine Päckchen mit einer verdächtigen weißlichen Substanz zu Tage, bei der es sich nach eigenen Angaben um Mehl handeln soll. Die Verdächtigen gaben an, die Gegenstände für einen Videodreh verwendet zu haben und zeigten entsprechendes Videomaterial vor. Waffen, Pulver und die Videos wurden sichergestellt und Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

