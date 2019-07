Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Wohnungseinbrecher machen keinen Urlaub - Ungebetene Gäste im Rhein-Kreis Neuss unterwegs - Polizei bietet offene Montagsberatung an

Meerbusch-Büderich, Grevenbroich-Wevelinghoven, Neuss-Vogelsang, Neuss-Innenstadt (ots)

Am Mittwoch (24.7.) gelang es Unbekannten in Meerbusch-Büderich, sich durch gewaltsames Aufhebeln einer Tür Zutritt zu einem Einfamilienhaus "Unter der Mühle" zu verschaffen. Die Täter brachen in der Zeit von 18:45 Uhr bis 19:40 Uhr in das Haus ein und durchwühlten mehrere Räume auf der Suche nach Wertsachen. Nach Angaben der Geschädigten entwendeten die Einbrecher Bargeld. In Grevenbroich an der Unterstraße versuchten ungebetene Gäste am Mittwochnachmittag (24.7.) in ein Reihenhaus einzubrechen. Die Tageswohnungseinbrecher machten sich in der Zeit von 15:15 Uhr bis 18 Uhr an der Eingangstür zu schaffen. Hebelspuren konnten festgestellt werden. In der Stadt Neuss trieben ebenfalls Einbrecher ihr Unwesen. An der Daimlerstraße im Ortsteil Vogelsang versuchten Unbekannte von Dienstag auf Mittwoch (23.7./24.7.), 15 Uhr bis 9 Uhr, in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses einzudringen. Entsprechende Hebelspuren an der Eingangstür zeugten von ihrem kriminellen Tun. In der Neusser Innenstadt machten sich ebenfalls ungebetene Gäste von Dienstag auf Mittwoch (23.7./24.7.), in der Zeit von 13 Uhr bis 8:30 Uhr, an einem Mehrfamilienhaus zu schaffen. Es konnten Hebelspuren an der Eingangstür festgestellt wurden. Bei den Einbrüchen in Neuss und in Grevenbroich blieb es ausschließlich bei Versuchen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem geschilderten Sachverhalt gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 bei der Polizei zu melden. Nutzen Sie die vorerst letzte Gelegenheit unserer offenen Montagsberatung am 29.07.2019. In der Zeit von 9 Uhr bis 12 Uhr und von 13 Uhr bis 15:30 Uhr ist die Beratungsstelle der Polizei an der Jülicher Landstraße 178 in Neuss ist für Sie, ohne vorherige Anmeldung, geöffnet. Falls Ihnen der Weg zu weit ist, können Sie auch gerne die Möglichkeit der telefonischen Beratungen unter 02131 300-25518 für diesen Zeitraum nutzen. Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite der Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/

