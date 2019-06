Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Diebe nutzen Chance einer angelehnten Terrassentür

Neuss (ots)

Im Neusser Augustinusviertel, an der Straße "Meertal", gelangten Diebe über das Grundstück an die lediglich angelehnte Terrassentür einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses.Während die Bewohner schliefen, nutzten die Täter ihre Chance. Sie durchsuchten Teile des Mobiliars und entkamen mit einem Handy, Schmuck und zwei Rasierern. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht von Sonntag (16.06.), 22:00 Uhr, auf Montag (17.06.), 09:00 Uhr.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise werden erbeten unter Telefon 02131 3000.

Gemeinsam mit der Polizei kann man Einbrechern einen Riegel vorschieben. Einbruchshemmende Sicherungen machen den Tätern die Arbeit schwer. Die Spezialisten des Kriminalkommissariats Prävention und Opferschutz der Polizei im Rhein-Kreis Neuss beraten kostenlos zu Möglichkeiten des technischen Einbruchschutzes.

Am Montag, dem 24.06.2019, in der Zeit von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr, ist die Beratungsstelle der Polizei an der Jülicher Landstraße 178 in Neuss ohne vorherige Anmeldung und für telefonische Beratungen unter 02131 300-25518 geöffnet: Weitere Informationen und Termine im Rahmen der Kampagne "Riegel vor! Sicher ist sicherer." findet man auf der Internetseite der Polizei: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/

