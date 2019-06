Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte beschädigten Streifenwagen - Zeugen gesucht (Foto anbei)

Kaarst (ots)

Mehrere Polizeibeamte waren am Samstag (15.6.) im Rahmen des Schützenfestes in Kaarst eingesetzt. Für die Dauer der Fußstreife stellten sie einen Streifenwagen in einem Wohngebiet auf der Mittelstraße in Höhe der Hausnummer 34 b ab. Als sie zum Fahrzeug zurückkehrten, stellten sie fest, dass Unbekannte den Streifenwagen beschädigt hatten. Nach ersten Erkenntnissen müssen der oder die Täter über die Motorhaube und das Dach gelaufen sein und Antennen abgeknickt bzw. abgerissen haben. Im Dach des Streifenwagens sind deutliche Beschädigungen erkennbar (Foto).

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die am Samstagabend (15.6.), in der Zeit von 21 bis 23 Uhr verdächtige Beobachtungen an der Mittelstraße gemacht haben. Hinweise an die Telefonnummer 02131 3000.

