POL-NI: Einbruchdiebstahl in Boutigue, Zeugenaufruf

(koe.) In der Zeit vom Dienstag, 10.12.19, 18:00 Uhr, bis Mittwoch 11.12.19, 01:15 Uhr, warfen bislang unbekannte Täter die Fensterscheibe einer Boutique an der Hauptstraße in Bad Nenndorf ein, wobei sich einer der Täter verletzte. Anschließend kletterten sie so in das Innere des Geschäftes und entwendeten Oberbekleidung und Schuhe.

Die Höhe des Diebesgutes steht noch nicht fest, dürfte aber mehrere Tausend Euro betragen. Der angerichtete Schaden ist ebenfalls hoch, da Glasstaub und -splitter in der ausgelegten Ware landeten und diese nun höchstwahrscheinlich entsorgt werden muss.

Die Polizei in Bad Nenndorf bittet um Zeugenhinweise zu diesem Vorfall und Hinweise auf die Identität der Täter geben können. Hinweise bitte an: Polizei Bad nenndorf, 05723-9461-0

