Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Lorenz : Raubüberfall auf Fitnessstudio aufgeklärt

Lübeck (ots)

Anfang Juli 2019 hatten zwei maskierte Männer in Lübeck St. Lorenz ein Fitnessstudio in den Lindenarcaden überfallen. Unter Vorhalt einer Schusswaffe forderten Sie die Herausgabe von Bargeld. Mit der Beute gelang Ihnen zunächst die Flucht. Im Zuge der Fahndung konnten die Lübecker Staatsanwaltschaft und die Lübecker Kriminalpolizei jetzt zwei tatverdächtige junge Männer ermitteln.

Im Rahmen der fortlaufenden Ermittlungen durch das Kommissariat 13 der Lübecker Kriminalpolizei wurden im Juli 2019 Durchsuchungsbeschlüsse für zwei Wohnungen in Lübeck erwirkt. Bei den Durchsuchungsmaßnahmen konnten schließlich zwei Männer aus Lübeck im Alter von 20 und 21 Jahren festgenommen werden. Die beiden Tatverdächtigen wurden im weiteren Verlauf über die kriminaltechnischen Untersuchungen als Spurenleger an Tatmitteln identifiziert. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurden die Beschuldigten nach Prüfung durch die Staatsanwaltschaft Lübeck mangels Haftgründen entlassen. Gegen Sie wird jetzt ein Verfahren wegen des Verdachts des schweren Raubes geführt.

