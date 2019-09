Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Innenstadt / Verkehrskontrolle

Lübeck (ots)

In dieser Woche kontrolliert die Landespolizei wieder verstärkt die Gurtpflicht und das Handyverbot am Steuer.

So haben am heutigen Montag (16.09.) sechs Beamte des 1. Polizeireviers in drei Stunden 410 Fahrzeuge kontrolliert. Dabei wurden 10 Fahrerinnen und Fahrer verwarnt, da sie den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt hatten. Drei Autofahrer und zwei Radler nutzen verbotener Weise das Handy und drei Radfahrer fuhren trotz roter Ampel weiter. Alle wurden schriftlich verwarnt.

Weitere Kontrollen folgen.

