POL-DU: Beeckerwerth: Polizei sucht Zeugen nach Lkw-Diebstahl

Duisburg (ots)

Bereits am Dienstag vergangener Woche (26. November) musste der 41-jährige Fahrer eines Scania-Lkw um 3 Uhr morgens feststellen, dass Unbekannte seine Zugmaschine samt Auflieger von der Straße "Am Nienhaushof" entwendet hatten. Am Vorabend hatte er den Lkw gegen 22 Uhr in Höhe der Firma Scania am Straßenrand geparkt. Nach Entdeckung des Diebstahls suchte der Fahrer zunächst erfolglos die nähere Umgebung ab, dann alarmierte er die Polizei. Bis heute sind die rote Scania-Zugmaschine und der weiße Auflieger (beide mit ME-Kennzeichen aus Mettmann) verschwunden. Die Ladung des Anhängers soll aus zahlreichen Paletten mit Computern bestanden haben. Das Kriminalkommissariat 34 sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Hinweise auf den Verbleib des Lkw oder der gestohlenen Ware geben können - Telefon: 0203-2800.

