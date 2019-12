Polizei Duisburg

POL-DU: Baerl: Autofahrer prallt vor Lok

Duisburg (ots)

Ein Autofahrer ist am Mittwoch (4. Dezember) gegen 12 Uhr am Bahnübergang an der Orsoyer Straße mit einer Lok kollidiert. Der Wagen wurde circa 70 Meter mitgeschliffen, bis das Schienenfahrzeug zum Stehen kam. Die Feuerwehr rückte mit schwerem Gerät an und trennte den VW von der Lok. Der Autofahrer (86) hatte Glück im Unglück: Er kam mit augenscheinlich leichten Verletzungen mit dem Rettungswagen zur Untersuchung ins Krankenhaus. Sein Wagen ist stark deformiert, so dass er abgeschleppt werden musste. Das Verkehrskommissariat ermittelt jetzt, wie es zu dem Unfall kommen konnte. (jg)

