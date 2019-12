Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Hamborn: Vorfahrt missachtet

Duisburg (ots)

Ein 26 Jahre alter Mann, der in einem silbernen BMW auf der Ranenbergstraße unterwegs war, hat am Dienstagmorgen (3. Dezember, 10:10 Uhr) an der Kreuzung Alleestraße die Vorfahrt nicht beachtet. Als er die Kreuzung überquerte, stieß er mit einem von rechtskommenden silbernen Seat eines 35-Jährigen zusammen. Der BMW kam von der Fahrbahn ab, fuhr über den Gehweg der Randenbergstraße und kollidierte mit einem Verkehrsschild, an dem ein Fahrrad angeschlossen war. Die inzwischen alarmierten Rettungskräfte untersuchten die Beifahrerin (22) des 26-Jährigen. Sie lehnte eine Behandlung im Krankenhaus ab. Die beiden Kinder (drei und fünf Jahre alt) blieben unverletzt. (stb)

