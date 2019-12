Polizei Duisburg

POL-DU: Hochheide: Mieter randaliert

Duisburg (ots)

Am Montagnachmittag (2. Dezember, 16:20 Uhr) haben Anwohner wegen einer Ruhestörung auf der Ottostraße die Polizei gerufen. Als die Beamten vor Ort eintrafen, bemerkten sie laute Musik in einer der Wohnungen und sprachen den 41-jährigen Mieter an. Er beschimpfte die Polizisten mit den Worten "Und ihr haltet eure Fressen" und ging aggressiv auf sie zu. Die Beamten brachten ihn zu Boden und fixierten ihn. Zur Beruhigung ging es für den Duisburger anschließend ins Gewahrsam, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Der Duisburger muss jetzt mit einem Verfahren wegen Widerstandes rechnen. (stb)

