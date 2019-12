Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Radfahrerin fährt bei Rot über die Ampel

Eine 55 Jahre alte Radfahrerin ist am Montagnachmittag (2. Dezember, 14:50 Uhr), so berichten Zeugen übereinstimmend, von der Friedensstraße kommend über eine rote Fußgängerampel an der Heerstraße gefahren. Dabei stieß sie mit einem grauen Opel einer 56-jährigen Frau zusammen. Die Duisburgerin prallte erst gegen die Windschutzscheibe und stürzte dann auf den Boden. Die alarmierten Rettungskräfte brachten sie sofort ins Krankenhaus, in dem sie stationär behandelt wird. Es entstand außerdem ein Sachschaden in Höhe von mindestens 1.600 Euro. (stb)

