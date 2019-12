Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Friseursalon - Täter zerstören Fenster

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Hellwinkel, Anemonenweg 01.12.2019, 17.00 Uhr - 02.12.2019, 06.25 Uhr

Abermals sind Unbekannte in die Geschäftsräume eines Friseursalons in der Straße Anemonenweg eingebrochen. Die Tat ereignete sich zwischen Sonntagnachmittag 17.00 Uhr und Montagmorgen 06.25 Uhr. Was die Täter hierbei genau erbeuteten und wie hoch der angerichtete Gesamtschaden ist, werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die Täter zur angegebenen Zeit an das Gebäude. Hier zerstörten sie mit brachialer Gewalt die Verglasung eines Fensters. Durch Hindurchgreifen öffnen sie das Fenster und gelangen so ins Innere der Geschäftsräume. Hier durchsuchen die Unbekannten sämtliche Schubladen und Schränke und verschwinden anschließend unerkannt. Bereits im November war der Friseursalon im Anemonenweg Opfer der Begierde von Unbekannten. Die Polizei hofft darauf, dass Anwohnern oder Hundebesitzern, die mit ihrem Hund Gassi gegangen sind verdächtige Personen aufgefallen sind. Hinweise bitte an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0.

