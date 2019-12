Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Büro - Täter erbeuten Laptops und Navigationsgerät

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Südertor 29.11.2019, 17.00 Uhr - 02.12.2019, 09.00 Uhr

Unbekannte sind am Wochenende in die Räumlichkeiten eines Versicherungsbüros in der Straße Südertor eingebrochen. Dabei entstand ein Schaden von mindestens 1.000 Euro. Die Tat ereignete sich zwischen Freitagnachmittag 17.00 Uhr und Montagmorgen 09.00 Uhr. Ein Angestellter der Versicherungsgesellschaft hatte am Montagmorgen den Einbruch bemerkt und umgehend die Polizei alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen gelangten die Täter im angegebenen Zeitraum an die rückwärtige Gebäudeseite. Hier öffneten sie gewaltsam ein Fenster und stiegen durch dieses ins Innere des Gebäudes ein. Anschließend betraten und durchsuchten sie verschiedene Räume und die darin befindlichen Schränke und Schubladen. Dabei erbeuteten sie zwei Laptops und ein Navigationsgerät. Danach verließen die Täter wieder den Ort des Geschehens und flüchteten unerkannt. Die Polizei hofft darauf, dass die Täter Anwohnern, Passanten oder Autofahrern aufgefallen sind und bittet um Hinweise an das Polizeikommissariat am Ludgerihof, Rufnummer 05351/521-0.

