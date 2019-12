Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbruch in Supermarkt

Helpsen (ots)

(PP) Am 12.12. wurde ein Einwohner kurz vor Mitternacht in Helpsen durch lautes Gepolter aus Richtung des an der Straße Bergkrug gelegenen Supermarktes aufmerksam und bemerkte 4 schwarzgekleidete Personen, die aus dem Markt kamen und in Richtung der Sparkasse und weiter Richtung Hespe davonliefen. Die sofort alarmierte Polizei stellte dann mit einer Marktverantwortlichen fest, dass die Täter zunächst die äußere Schiebetür des Marktes aufgedrückt und nach Überwindung der inneren Tür Tabakwaren aus dem Markt entwendet hatten. Zeugen, die Hinweise zu den flüchtigen Tätern oder einem möglichen Fluchtfahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0572295930 bei der Polizei in Bückeburg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bückeburg

Ulmenallee 9

31675 Bückeburg

Matthias Auer

Telefon: 05722/9593-154

E-Mail: matthias.auer@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell