Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Einbruch in Boele gesucht

Hagen (ots)

Am Mittwoch, 27. November, meldete ein 51-Jähriger der Polizei einen Einbruch. Unbekannte drangen in der Zeit zwischen 16:45 Uhr und 20:30 Uhr in sein Einfamilienhaus in der Straße Heugarten in Boele ein. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten sie durch die Terrassentür in das Haus. Anschließend durchsuchten sie die Zimmer und entwendeten eine Armbanduhr im Wert von rund 800 Euro. Angaben zu weiterem Diebesgut konnten bisher noch nicht getroffen werden. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise. Anrufe werden unter Rufnummer 02331 - 986 2066 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Pressesprecherin

Ramona Arnhold

Telefon: 02331/986 1508

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell