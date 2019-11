Polizei Hagen

POL-HA: Ladendiebe verstecken Waren in Socken

Hagen (ots)

Am Dienstag, 26. November, beobachtete eine Ladendetektivin gegen 16 Uhr in einem Baumarkt in der Berliner Straße zwei Männer beim gemeinschaftlichen Ladendiebstahl. Ein 60-Jähriger hatte Ware aus einem Regal genommen, die Verpackung entfernt und die Ware anschließend seinem 25-jährigen Komplizen übergeben. Dieser versteckte alles in seiner Socke. An der Kasse bezahlten die beiden Hagener lediglich eine Rolle Klebeband und wollten anschließend das Geschäft verlassen. Noch im Kassenbereich sprach die aufmerksame Mitarbeiterin des Marktes die Männer an und verständigte die Polizei. Die Diebe erwartet eine Strafanzeige.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Pressesprecherin

Ramona Arnhold

Telefon: 02331/986 1508

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell