Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl

Hagen (ots)

Bereits am 06. August entwendete ein Mann eine Vielzahl von Zigarettenpackungen in einer Drogerie in der Kölner Straße in Hagen Haspe. Er steckte die Ware in seine Jacke und verließ das Geschäft ohne zu bezahlen. Auch einen Tag später stahl er diverse Zigarettenpackungen auf gleiche Weise in einer Drogerie am Bergischen Ring. Der Unbekannt trug bei der Tatausführung am 06. August eine auffällige, schwarze Jacke. Die Polizei bittet um Hinweise durch Zeugen. Wer kann Angaben zu der Identität der abgebildeten Person machen? Hinweise werden unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 entgegengenommen.

Die Fotos finden Sie unter: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/hagen-ladendiebstahl-1

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Pressesprecherin

Ramona Arnhold

Telefon: 02331/986 1508

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell