Feuerwehr Recklinghausen

FW-RE: Verkehrsunfall mit fünf z.T. schwerstverletzen Personen

Recklinghausen (ots)

Am heutigen Freitag (12.07.2019) ereignete sich um ca. 15.40 Uhr ein Verkehrsunfall auf dem August-Schmidt-Ring in Höhe der Einfahrt zur Justizakademie bei dem fünf Personen verletzt wurden.

Die ersten Anrufer sprachen bereits von mindestens zwei verletzten Personen, von denen eine im Fahrzeug eingeklemmt sei. Die Kreisleitstelle alarmierte daraufhin die hauptamtliche Wachabteilung mit zwei Rettungswagen und einem Notarzt unter dem Stichwort 'Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person'.

An der Unfallstelle war es zu einer Kollision von zwei PKW gekommen. Die beiden PKW waren mit insgesamt 5 Personen besetzt. Eine Person befand sich noch in einem Fahrzeug, war aber nicht eingeklemmt. Die erst eintreffenden Einsatzkräfte begannen sofort mit der Versorgung der Patienten und Absicherung der Einsatzstelle. An der Einsatzstelle kümmerten sich einige Ersthelfer bereits vorbildlich um die Patienten und unterstützen die Einsatzkräfte bei der weiteren Versorgung. Für die insgesamt fünf Verletzten wurden drei weitere Rettungswagen und zwei weitere Notärzte sowie der Leitende Notarzt des Kreises Recklinghausen nachgefordert.

Die drei schwerstverletzen Frauen wurden umgehend durch die Rettungswagenbesatzungen mit Unterstützung der Notärzte versorgt und anschließend in zwei Krankenhäuser in Recklinghausen und ein Krankenhaus in Gelsenkirchen eingeliefert. Ein schwerverletzter Mann wurde in ein Krankenhaus nach Herten transportiert, ein leichtverletzter Mann wurde in ein Krankenhaus in Recklinghausen eingeliefert.

Im Laufe des Einsatzes wurden die betroffenen Fahrzeuge durch die Feuerwehr gesichert und auslaufende Betriebsstoffe aufgefangen und abgestreut. Weitere technischen Maßnahmen waren an der Einsatzstelle nicht erforderlich.

An dem Einsatz waren die hauptamtliche Wachabteilung, drei Rettungswagen der Feuer- und Rettungswache, ein Rettungswagen der Rettungswache Ortloh und zwei Notarzteinsatzfahrzeuge der Feuerwehr Recklinghausen beteiligt. Zur weiteren Unterstützung wurde von der Feuerwehr Marl ein Notarzteinsatzfahrzeug und vom Rettungsdienst der Stadt Oer-Erkenschwick ein Rettungswagen alarmiert. Zur Koordination der medizinischen Maßnahmen wurde der Leitende Notarzt des Kreises Recklinghausen zur Einsatzstelle entsandt.

Zur Unfallursache und Höhe des Sachschadens kann die Feuerwehr keine Aussage treffen und verweist auf die polizeilichen Auskünfte. Die Polizei hat die Unfallursachenermittlung aufgenommen.

