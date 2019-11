Polizei Hagen

POL-HA: 75-Jähriger begeht Verkehrsunfallflucht

Hagen (ots)

Am Samstag, 23. November, kam es gegen 19 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht auf der Selbecker Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen stoppte ein Bus an der Haltestelle "Am Damm", um Fahrgäste zusteigen zu lassen. Ein Audi fuhr aus Breckerfeld kommend in Richtung Hagen und kollidierte im weiteren Verlauf leicht mit dem Heck des Busses. Im Anschluss setzte der Fahrer sein Fahrzeug zurück und entfernte sich ohne anzuhalten von der Unfallstelle. Der 49-jährige Busfahrer wurde durch Fahrgäste auf den Unfall aufmerksam gemacht und fand das abgefallene Kennzeichen von dem flüchtigen Pkw. Er verständigte die Polizei. Diese konnte den 75-jährigen Audi-Fahrer ausfindig machen. Ihn erwartet eine Strafanzeige, zudem stellten die Beamten den Führerschein sicher. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 3.500 Euro.

