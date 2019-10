Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Unfallzeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Berliner Brücke 10.10.2019, 09:45 Uhr

Zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern am Donnerstagmorgen auf der Berliner Brücke sucht die Polizei Wolfsburg den anderen Beteiligten und mögliche Zeugen. Gegen 09:45 Uhr kollidierten eine 42-jährige Fahrradfahrerin aus Braunschweig mit einem ca. 60 Jahre alten Fahrradfahrer auf dem Radweg an der Berliner Brücke miteinander. Die Beteiligte fuhr auf der linken Seite der Berliner Brücke in Richtung Schlosskreuzung und traf an der Unterführung zum Fußballstadion auf den anderen Fahrradfahrer. Die Braunschweigerin wurde dabei leicht verletzt, verließ den Unfallort aber selbstständig. Der andere Fahrradfahrer und weitere Zeuge werden gebeten, sich bei der Polizei Wolfsburg zu melden unter der 05361 - 46 46 0.

