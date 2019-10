Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Beamte der Polizei Fallersleben stellen Kalksandstein auf Fahrbahn sicher

Wolfsburg (ots)

Wettmershagener Straße bei Sülfeld 15.10.19, 06.15 Uhr

Nach der Sicherstellung eines Kalksandsteins am frühen Dienstagmorgen auf der Wettmershagener Straße bei Sülfeld ermittelt die Polizei Fallersleben erneut wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Während der Streifenfahrt war Polizisten außerhalb der Ortschaft der 20 x 20 cm große Mauerstein auf der Fahrbahn aufgefallen. Wir gehen davon aus, dass es dort im morgendlichen Berufsverkehr noch zu keinem Unfall kam, so ein Beamter. Zum Glück waren wir wohl noch rechtzeitig zur Stelle und haben die Gefahrenstelle beseitigt.

In den zurückliegenden Wochen waren in den Bereichen Fallersleben, Sülfeld, Ehmen und Wettmershagen sowie Groß Brunsrode bereits zehn gleichgelagerte Fälle registriert worden, bei denen auf Fahrbahnen selbstgefertigte Nagelbretter oder auch größere Steine lagen (wir berichteten). In zwei Fällen kam es zu Unfällen mit Schäden an den Fahrzeugen. Zum Glück wurde bisher keiner verletzt.

Bei allen Taten haben die Ermittler Ermittlungsverfahren wegen "Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr" eingeleitet. Sämtliche Tatorte waren auf Land- und Kreisstraßen außerorts, daher ruft die Polizei zu besonderer Aufmerksamkeit auf. Die Polizeistation in Fallersleben nimmt Hinweise zu den Vorfällen unter der Rufnummer 05362-967000 entgegen.

