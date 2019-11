POL-HA: Traktorendemonstration in Hagen

Polizei Hagen

Am 25.11.2019 kam es auch in Hagen zu einer Versammlung von Landwirten. Die zuvor angemeldete Demonstration begann um 09:00 Uhr mit einer Standkundgebung mit rund 20 Traktoren auf dem Johanniskirchplatz. Die Anreise, bei der es zu keinen Verkehrsbehinderungen kam, erfolgte in Eigenregie der Teilnehmer aus dem Hagener Umland. Nach der etwa dreistündigen Kundgebung auf dem Johanniskirchplatz setzte sich der Konvoi über den Märkischen Ring, die Eckeseyer Straße und die Becheltestraße in Richtung Herdecke in Bewegung. Dabei kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen, weil Polizeikräfte Nebenstraße vorübergehend komplett sperrten, um dem Demonstrationszug das zusammenhängende Fahren zu ermöglichen. Zu außergewöhnlichen Ereignissen, Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten kam es nicht.

