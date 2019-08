Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach-Oberrimsingen - Unfallfahrzeug bleibt an der Unfallstelle zurück.

Freiburg (ots)

Am späten Donnerstagabend 29.08.2019 gg. 22:35 Uhr verunfallte ein weißer 3er BMW an der Ortsausfahrt von Oberrimsingen in Richtung Rimsinger Ei. Das Fahrzeug touchierte offensichtlich die Bordsteinkante nachdem es an der dortigen Verkehrsinsel links vorbei gesteuert worden war. Im Weiteren wurde das Ortsschild umgefahren. Der BMW landete schließlich mit Totalschaden im Straßengraben. Die am Unfallort eintreffende Polizei fand das Fahrzeug verlassen vor, beide Kennzeichenschilder waren abmontiert. Dennoch konnte der Fahrzeughalter problemlos ermittelt werden. Der verantwortliche Fahrzeugführer wurde jedoch nicht angetroffen. Zeugen hatten beobachtet, dass sich an der Unfallstelle zwei Männer und zwei Frauen aufgehalten hatten. Die Ermittlungen des Polizeireviers Breisach dauern an. Hinweise zu dem Verkehrsunfall werden unter Tel.: 07667/91170 erbeten.

