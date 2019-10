Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Sachbeschädigungen an Bushaltestellen

Polizei sucht Zeugen

Geilenkirchen (ots)

Zwischen 00 Uhr und 08 Uhr schlugen Unbekannte am Sonntag, 27. Oktober, die Glasscheibe einer Bushaltestelle an der Straße Berliner Ring ein. In derselben Weise wurde eine Bushaltestelle an der Sittarder Straße beschädigt. Diese Tat wurde zwischen 18 Uhr am Sonntag, 27. Oktober und 00.15 Uhr am Montag, 28. Oktober, begangen. Personen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit einer der Taten gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen zu melden, Telefon 02452 920 0.

