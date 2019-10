Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Flucht nach versuchtem Einbruchsdiebstahl

Heinsberg-Randerath (ots)

Ein Anwohner der Straße Heerweg bemerkte am Donnerstag, 24. Oktober, gegen 21.45 Uhr, eine dunkel gekleidete, männliche Person, die von seinem Garten aus über eine Begrenzungsmauer kletterte und weglief. Als er nach dem Rechten sah, konnte er zwei männliche Personen erkennen, die aus seiner Einfahrt in Richtung Bahngleise liefen. Er lief hinter den Flüchtenden her. Diese stiegen in einen grauen Pkw, der vor dem Bahnübergang parkte und fuhren, ohne Licht einzuschalten, in Richtung Lindern davon. Die beiden Männer waren zirka 20 bis 25 Jahre alt, von schmaler Statur, etwa 175 Zentimeter groß und trugen dunkle Kapuzenpullover. Wer hat das Fahrzeug oder die Männer beobachtet? Hinweise nimmt in diesem Fall das Kriminalkommissariat 2 der Polizei Heinsberg entgegen, Telefon 02452 920 0.

