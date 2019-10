Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht vom 27.10.2019

Waldfeucht - Einbruch

Ein bislang unbekannter Täter drang gegen 20:00 Uhr des 26.10.2019 gewaltsam in ein freistehendes Einfamilienhaus auf der Straße "Am Driesch" ein und gelangte so in den Keller und die dazugehörige Garage. Über eventuell entwendete Gegenstände können derzeit noch keine genauen Angaben gemacht werden.

Heinsberg - Einbruch (Versuch)

In der Zeit 04.10.2019 bis 26.10.2019, 10:00 Uhr, versuchten Einbrecher in ein freistehendes Einfamilienhaus auf der Straße "Am Birnbaum" einzusteigen, was jedoch misslang.

Hückelhoven - Diebstahl aus Fahrzeugen, Festnahme des Täters

Am 26.10.2019, gegen 08:20 Uhr, wurden durch einen 31jährigen Mann mehrere Pkw aufgebrochen, die auf dem Parkplatz an der Bahnstraße in Baal abgestellt waren. Zeugen hatten den Mann dabei beobachtet und die Polizei gerufen. Im Rahmen der Fahndung konnte der 31jährige angetroffen und festgenommen werden. Bei der Zuführung zur Wache setzte er sich zudem noch zur Wehr. Gegen ihn wurde ein umfangreiches Ermittlungsverfahren eingeleitet.

