Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht vom 26.10.2019

Kreis Heinsberg (ots)

Verkehrsunfall:

Erkelenz, eine Person schwer verletzt

Am Samstag, 26.10.2019, gegen 03:20 Uhr, befuhr eine 22jährige Frau aus Linnich mit dem Pkw die Aachener Straße, aus Richtung Kreisverkehr Neumühle/Am Hagelkreuz kommend, in Fahrtrichtung Bundesstraße 57. Unmittelbar hinter dem vorgenannten Kreisverkehr kam sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Baum. Das Fahrzeug blieb nachfolgend auf dem Dach liegen. Die 22jährige musste durch die Feuerwehr aus dem Pkw befreit werden. Sie wurde schwer verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Erkelenz verbracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Aachener Straße in diesem Bereich bis 05:10 Uhr gesperrt.

Delikte/Straftaten:

Geilenkirchen - versuchter Einbruch

Bislang unbekannte Täter versuchten in der Zeit 24.10.2019 (Do.), 16:00 Uhr bis 25.10.2019 (Fr.), 12:00 Uhr, in zwei auf dem Hatterather Weg nebeneinander liegende, freistehende Einfamilienhäuser zu gelangen. Die Taten blieben jeweils im Versuchsstadium stecken.

