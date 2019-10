Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Schutz vor Wohnungseinbruch: Kriminalprävention der Polizei Heinsberg lädt zum Tag der offenen Tür

Die Kreispolizeibehörde Heinsberg veranstaltet am Sonntag, 27. Oktober 2019, einen "Tag der offenen Tür" zum Thema Wohnungseinbruch (wie bereits im Polizeibericht vom 18.10.2019 angekündigt). Die Beamten und Beamtinnen der Kriminalprävention laden an diesem Tag zu einem kostenlosen Beratungsgespräch ein und zeigen Möglichkeiten auf, sich vor Einbrechern zu schützen. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können gerne, am Sonntag, 27. Oktober 2019, von 10 Uhr bis 16 Uhr unangemeldet bei der Beratungsstelle der Kriminalprävention an der Schafhausener Straße 52, 52525 Heinsberg vorbeischauen.

