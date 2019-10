Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebe stehlen Geldbörse aus Pkw

Geilenkirchen (ots)

Zwischen 18.15 Uhr am Mittwoch (23. Oktober) und 7.30 Uhr am Donnerstag (24. Oktober) haben unbekannte Täter eine Geldbörse samt Inhalt aus einem Pkw entwendet. Dieser stand in der Einfahrt zu einem Wohnhaus an der Straße Am Mausberg.

