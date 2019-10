Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: In Supermarkt eingebrochen

Heinsberg (ots)

Am 28. Oktober (Montag) drangen Unbekannte, gegen 1.55 Uhr, in einen Supermarkt an der Humboldtstraße ein. Um ins Gebäude zu gelangen, schlugen sie die Glasscheibe einer Tür ein. Anschließend hebelten sie mehrere Schränke auf und stahlen mehrere Mobiltelefone. Ob die Täter weitere Gegenstände erbeuteten, wird noch ermittelt.

