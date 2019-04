Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Bäckerei - Täter brechen Tresor auf

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Elzweg 07.04.2019, 10.00 Uhr - 08.04.2019, 04.50 Uhr

Unbekannte sind in eine Bäckereifiliale in der Straße Elzweg eingebrochen. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei ereignete sich die Tat zwischen Sonntagmorgen 10.00 Uhr und Montagmorgen 04.50 Uhr. Eine Angestellte hatte den Einbruch bemerkt und umgehend die Polizei alarmiert. Die Ermittler der Polizei haben die Tat rekonstruiert und gehen davon aus, dass die Unbekannten auf das Dach des Gebäudes im Elzweg verschafft haben. Hier öffneten sie durch Entfernen mehrerer Ziegel die Dachfläche und stiegen so in das darunterliegende Gebäude ein. In den Räumen der Bäckereifiliale wurde ein Tresor mit brachialer Gewalt geöffnet und das darin befindliche Bargeld entwendet. Wie hoch der darin befindliche Bargeldbetrag war, werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Die Polizei hofft darauf, dass Zeugen verdächtige Personen beobachtet haben und bittet um Hinweise an das Polizeikommissariat Helmstedt, Rufnummer 05351/521-0.

Rückfragen bitte an:



Polizei Wolfsburg

Thomas Figge

Telefon: +49 (0)5361 4646 104

E-Mail: pressestelle@pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell