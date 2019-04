Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Diebstahl auf landwirtschaftlichem Anwesen - Schaden 5.000 Euro

Wolfsburg (ots)

Rennau, Zum Ölper 06.04.2019, 21.15 Uhr - 07.04.2019, 08.40 Uhr

Am Wochenende haben sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem landwirtschaftlichen Anwesen in der Straße Zum Ölper verschafft und dort diverse Diebstähle von technischem Material an einer Landmaschine begangen. Nach derzeitigem polizeilichem Kenntnisstand zerstörten die Unbekannten zwischen Samstagabend 21.15 Uhr und Sonntagmorgen 08.40 Uhr den Maschendrahtzaun, den das Grundstück umgibt. Anschließend begaben sich die Täter auf das Anwesen. Hier montierten sie von einer landwirtschaftlichen Zugmaschine verschieden technische Geräte ab und entwendeten diese. Aus einer Fahrzeughalle nehmen sie zudem einen Hochdruckreiniger mit. Die Täter müssen beim Verlassen des Grundstücks gestört worden sein, denn sie ließen einen Teil ihrer Beute direkt am Zaun zurück. Der Schaden, den die Unbekannten angerichtet haben, schätzen die Ermittler auf etwa 5.000 Euro ein. Die Polizei ist sich ziemlich sicher, dass die Täter mit einem Fahrzeug unterwegs waren, um ihre Beute abtransportieren zu können. Von daher hoffen die Ermittler darauf, dass Anwohner oder Autofahrer verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat in Helmstedt unter der Rufnummer 05351/521-0 entgegen.

