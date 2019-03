Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Mann bei Streit mit Messer verletzt

Ludwigslust (ots)

Bei einem Streit zwischen zwei Lebensgefährten ist am Mittwochmittag in der Gemeinde Alt Krenzlin ein Mann mit einem Messer leicht verletzt worden. Die an der Auseinandersetzung beteiligte Partnerin lief nach dem Zwischenfall davon. Die 39-Jährige konnte am Nachmittag durch Polizeibeamte in der Ortschaft aufgegriffen werden. Der Vorfall hat sich gegen Mittag in der gemeinsamen Wohnung des Paares ereignet. Dabei erlitt der Mann eine oberflächliche Verletzung an der Hand. Er wurde anschließend im Krankenhaus medizinisch behandelt. Einzelheiten und Hintergründe zu diesem Vorfall sind derzeit noch unklar, hierzu hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell